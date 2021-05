Sassuolo-Atalanta finisce 1-1, Gasperini amareggiato analizza il match a fine gara. Sui rigori preferisce non parlarne per evitare ulteriori problemi.

Sassuolo-Atalanta 1-1

L’Atalanta non riesce ad andare oltre l’1-1 contro il Sassuolo e perde l’occasione di agganciare in solitaria il secondo posto. Alla Gewiss Arena pareggio per 1-1 con gol di Gosens al 32′ e Berardi al 52′. La formazione di Gasperini in seconda posizione insieme al Milan con 69 punti.

Sassuolo-Atalanta, Gasperini: “Abbiamo giocato bene”

Il tecnico della Dea al fischio finale analizza il match ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo giocato bene per cinquanta minuti in inferiorità numerica e siamo passati in vantaggio. Dopo il rigore abbiamo rischiato di passare nuovamente in vantaggio. Abbiamo provato a vincere, ma non ci siamo riusciti. E’ stata una partita complicata. Abbiamo fatto un punto ed ora pensiamo alla prossima”.

L’Inter vince lo scudetto al termine di questa gara, Gasperini dichiara: “L’Inter lo scudetto lo aveva già vinto. Nel caso lo avrebbe vinto domenica prossima. A me interessa il nostro percorso. Oggi come a Roma c’era la possibilità del bottino pieno”. Sui rigori: “Meglio non commentare, parliamo della prossima partita e delle gare che dovremo affrontare. Non voglio entrare in polemica. Noi siamo tutte lì, settimana prossima ci saranno tre partite importantissime”.