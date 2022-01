Sassuolo Cagliari, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Per conquistarsi un posto nei quarti di finale contro la Juventus (che ieri sera ha battuto la Sampdoria) Sassuolo e Cagliari si affronteranno negli ottavi di finale della coppa Italia. I neroverdi si sono conquistati per il secondo anno di fila la possibilità di cominciare il proprio cammino in coppa dagli ottavi di finale grazie alla posizione raggiunta nello scorso campionato. Dionisi proverà ad arrivare ai quarti, impresa non riuscita lo scorso anno, con Mimmo Berardi che torna disponibile dopo la squalifica scontata in campionato.

Sassuolo Cagliari, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Müldur, Ayhan, Ruan, Kyriakopoulos; Maxime López, Harroui; Berardi, Raspadori, Mata; Defrel

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Goldaniga, Carboni, Obert; Zappa, Kourfalidis, Ladinetti, Cavuoti, Lykogiannis; Gagliano, Pavoletti

Sassuolo Cagliari, i precedenti

Si registra un solo precedente tra queste due squadre in coppa Italia ed è relativo al quarto turno della stagione 15/16 quando i sardi sbancarono il Mapei Stadium con la rete di Marco Sau. Nello scorso scontro di campionato, in programma a novembre, c’è stato un pareggio per 2-2 con le reti di Scamacca e Berardi per il Sassuolo e di Joao Pedro e Keita per il Cagliari.

Sassuolo Cagliari, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 17:30, sarà visibile su Italia 1.