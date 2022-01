Sassuolo Genoa, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Anche il Sassuolo è alle prese con una formazione decimata a causa del Covid. Dionisi dovrà quindi per forza di cose rinunciare a diversi protagonisti della sua squadra che, nel mese di dicembre, aveva inanellato diversi risultati di prestigio (come la vittoria contro la Lazio e i pareggi contro Napoli e Fiorentina), anche se nella memoria dei neroverdi c’è ancora il netto 3-0 subito dal Bologna prima di Natale. Il Genoa, invece, insegue ancora la prima vittoria sotto la gestione Shevchenko, ma soprattutto insegue punti preziosi per avvicinare il treno delle squadre che lottano per la salvezza.

Sassuolo Genoa, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Harroui; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani, Vazquez; Ghiglione, Melegoni, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro

Sassuolo Genoa, i precedenti

In 8 precedenti giocati in Emilia, il Sassuolo ha vinto in 6 occasioni, con un pareggio e una vittoria genoana. Lo scorso anno terminò 2-1 con i gol di Boga e Raspadori che superarono quello di Shomudorov. Da menzionare la manita neroverde dell’anno precedente con Traorè, Berardi, Raspadori e Caputo (doppietta) a segno, mentre l’unica vittoria del Grifone si registra nel 2016, per 1-0, con il gol decisivo di Dzemaili.

Sassuolo Genoa, dove vederla

La partita, che comincerà alle 16:30, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport