De Zerbi si gode il Sassuolo capoclassifica ma non vuol sentir parlare di scudetto.

Queste le parole del tecnico dei neroverdi come riportate da mediaset: “Dobbiamo fare le persone serie. Ci sono altre squadre che hanno molto più di noi, sotto tutti i punti di vista, per quanto riguarda lo scudetto”. Sul contratto: “Sulla durata annuale è perché mi piace lavorare così, libero da vincoli. Ho firmato per un anno ma vale come 10. Ho ritenuto che fosse più giusto fare così”