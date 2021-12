Sassuolo Lazio, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

In ripresa dopo un momento di grande difficoltà dopo la pesante sconfitta del San paolo, la Lazio di Sarri vuole dare continuità alla vittoria larga ottenuta contro la Sampdoria nella trasferta del Mapei stadium contro il Sassuolo di Dionisi. Interessante sarà anche la sfida tra i due attaccanti con Scamacca e Immobile che incroceranno le loro armi per portare le rispettive squadre al successo

Sassuolo Lazio, le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Lopez; Berardi, Scamacca, Raspadori

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Akpa Akpro, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni

Sassuolo Lazio, i precedenti

Negli 8 precedenti nella massima serie tra Sassuolo e Lazio ci sono state 4 vittorie dei biancocelesti con 2 vittorie del Sassuolo e 2 pareggi. L’anno scorso i neroverdi trovarono la vittoria per 2-0 con i gol di Kyriakopoulos e Berardi; un successo che, in casa, mancava da 4 stagioni nelle quali i capitolini avevano vinto in 3 occasioni, pareggiando in 1.

Sassuolo Lazio, dove vederla

La partita, delle ore 18:00, sarà visibile su DAZN