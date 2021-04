Dopo le positività dei 4 membri dello staff e di Leonardo Bonucci, la Roma in via precauzionale ha messo in isolamento Lorenzo Pellegrini, Mancini, Spinazzola ed El Shaarawy. Tutti e 4 hanno fatto ritorno nella capitale dagli impegni con la nazionale e una volta a Trigoria sono stati sottoposti a tampone. Oltre ai quattro azzurri, anche Edin Dzeko è in isolamento, dato che nel ritiro della sua nazionale è stato proprio il tecnico Petev a risultare positivo al Covid.

Sassuolo-Roma, l’esito dei tamponi: annuncio a sorpresa

La Roma ha comunicato la negatività dei suoi 5 giocatori impegnati con le rispettive nazionali affermando che saranno regolarmente a disposizione per il match di sabato contro il Sassuolo.

A differenza della società giallorossa, i neroverdi hanno annunciato che i suoi due azzurri non verranno neanche convocati. Il club neroverde ha infatti comunicato che “a seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia, il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita Sassuolo-Roma in programma sabato prossimo 3 Aprile”.

Roberto De Zerbi dunque, contro la Roma non potrà contare su Manuel Locatelli e Gian Marco Ferrari, i due calciatori convocati da Mancini e essenziali nel gioco neroverde. Assenti invece per infortunio Caputo e Berardi.