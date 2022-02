Sassuolo Roma, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

All’andata fu forse il punto più alto dell’esperienza giallorossa di José Mourinho con il gol di El Shaarawi oltre il tempo di recupero che diede alla Roma un importante successo in avvio di stagione. Ora i capitolini si presenteranno in Emilia con i sogni Champions, se non completamente spenti, molto offuscati dalla posizione in classifica. Senza Zaniolo, espulso e quindi squalificato nella scorsa partita, Mou si affiderà a El Shaarawi, mentre Dionisi, sempre per squalifica, dovrà fare a meno della coppia Raspadori–Scamacca, in gran forma.

Sassuolo Roma, le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traorè

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Smalling, Viña; Pellegrini, Cristante, Sergio Oliveira; Mkhitaryan, Abraham, El Shaarawy

Sassuolo Roma, i precedenti

In 8 precedenti al Mapei Stadium, la Roma ha vinto 5 volte con 2 pareggi e 1 sola vittoria del Sassuolo. Questa risale alla stagione 19/20 quando i neroverdi sorpresero i giallorossi con un 4-2 che portava le firme di Caputo (doppietta), Djuricic e Boga, mentre Dzeko e Veretout resero il passivo per la Roma meno pesante. Lo scorso anno, invece, terminò 2-2 con le reti di Traorè e Raspadori in casa Sassuolo e quelle di Bruno Peres e Pellegrini per la Roma.

Sassuolo Roma, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN