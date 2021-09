Al Mapei Stadium alle 20.45 per trovare il riscatto

Dopo la sfida tra Bologna e Verona di lunedì (vinta dai padroni di casa per 1-0) e quelle che hanno visto protagoniste le tante italiane in Europa, il calcio non si prende nemmeno un giorno di pausa e ritorna in campo a Sassuolo. Protagonisti i neroverdi, reduci da una dolorosa sconfitta nel finale contro la Roma (2-1), e il Torino del neo arrivato Ivan Juric, vittorioso domenica pomeriggio, nonostante l’assenza di Andrea Belotti, contro una spenta Salernitana.

Sassuolo-Torino, i precedenti

Da quando gli emiliani sono stati promossi in nella massima serie calcistica, gli scontri tra le due squadre sono stati 16: di questi, 7 a favore del Torino e 3 per il Sassuolo, con ben 6 pareggi. Difficile pronosticare con un affidabile margine di certezza anche il risultato di stasera.

Sassuolo-Torino, le probabili formazioni

Sassuolo con più certezze rispetto ai granata: per stasera l’undici che si è battuto contro la roba dovrebbe infatti essere confermato da mister Dionisi.

Torino, appunto, alla presa con qualche dubbio di formazione in più: la difesa è il centrocampo dovrebbero essere confermati, così come il bomber Antonio Sanabria (a segno domenica scorsa).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi

TORINO (3-4-3): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Praet, Pjaca; Sanabria. All. Juric

Sassuolo-Torino: dove vederla in TV e streaming?

L’anticipo della 4a di Serie A, come tutti quelli del venerdì sera per la stagione 2021/22, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN, sia in streaming che su TV.