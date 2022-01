Sassuolo Verona, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il lunch match della ventiduesima giornata di serie A propone la sfida tra il Sassuolo e il Verona. I neroverdi di Dionisi hanno appena sfoderato una delle migliori prestazioni stagionali contro l’Empoli con una cinquina che ha messo in risalto l’ottimo momento dell’attacco, in particolare di Berardi, Raspadori e Scamacca. Il Verona, invece, è incappato in una sorprendente sconfitta contro il fanalino di coda Salernitana e cerca pronto riscatto.

Sassuolo Verona, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Muldur, Raspadori, Defrel; Scamacca

Verona (3-4-2-1): Pandur; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

Sassuolo Verona, i precedenti

Sono 6 i precedenti al Mapei Stadium con 3 vittorie del Sassuolo, 1 pareggio e 2 vittorie del Verona. Negli ultimi due anni le sfide sono state particolarmente ricche di gol: l’anno scorso terminò 3-2 per i neroverdi con i gol di Locatelli, Djuricic e Traorè per i padroni di casa e quelli di Lazovic e Dimarco per gli scaligeri. La stagione precedente il risultato fu di 3-3 con doppietta di Boga e Rogerio per il Sassuolo e i gol di Pessina, Lazovic e Stepinski per l’Hellas.

Sassuolo Verona, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN, Sky Sport e Sky Sport Calcio.