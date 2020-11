Scaroni: “Elliott ci sostiene. Il Milan non si pone limiti”

Il presidente del Milan Scaroni si fida di Elliott, il numero 1 dei rossoneri spiega i piani del club.

Scaroni ha le idee chiare, ecco il pensiero del presidente del Milan: “Elliott ci ha messo un sacco di soldi per coprire le perdite che abbiamo avuto negli ultimi due anni. Continua a sostenerci e a guardare avanti nel suo progetto di fare del Milan quella grande squadra che deve essere. Lo fa da azionista, in assemblea, nominando me, Gazidis e il CdA e non facendo mai mancare il suo supporto. La volontà di far crescere la società la dimostrano ogni giorno il piano va realizzandosi con tutti questi giovani capaci che hanno davanti tanti anni nel Milan. Elliott non si pone limiti di tempo, poi un fondo così farà le sue scelte ma non vedo questo giorno vicino”.