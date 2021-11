Scoop, “Icardi vuole lasciare Wanda Nara” | Indiscrezione dall’Argentina

Mauro Icardi vuole lasciare Wanda Nara

Importante rivelazione quella fatta dal giornalista Azzaro durante Secretos verdaderos , il cronista ha parlato della volontà del calciatore ex Inter Mauro Icardi di separarsi da Wanda Nara.

Secondo il giornalista l’attaccante argentino si sarebbe fatto scoprire volutamente per separarsi dalla showgirl argentina senza soffire come l’ex Maxi Lopez: “La grande paura di Icardi è quella di aver visto quello che ha sofferto Maxi López. Icardi voleva separarsi da Wanda Nara molti mesi fa. Inoltre, credo che inconsciamente quando lasci così tanti indizi in giro, qualcosa di te vuole che l’altra persona lo scopra. È come quando lasci il computer con WhatsApp aperto. Qualcosa dentro di te vuole che tua moglie lo scopra, ma tu no. Non credo che Icardi sia stupido. E’ una coppia nata in maniera controversa e, quindi, se dovesse finire sarebbe controverso per come è Wanda e per come è Icardi. Icardi è stato l’artefice e il carnefice della situazione di Maxi López. Ha posato per le pubblicità, ha partecipato a canzoni. Questo è costato a Icardi molti problemi nello spogliatoio dell’Inter, inizialmente. Gli hanno negato il mate. Hanno fatto la tipica mateada quando l’Inter era piena di argentini e in un turno l’hanno boicottato. Il mondo del calcio non ha digerito come Icardi si è mostrato di fronte all’infedeltà. Poi è entrato a far parte di una coppia , ma dava fastidio il fatto che mettesse tutto in piazza”.