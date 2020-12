Scudetto: ecco la favorita secondo i bookmakers

Si è conclusa ieri la decima giornata di Serie A con il posticipo tra Parma e Milan finito 2-2 grazie al pareggio in extremis del rossonero Theo Hernandez.

Al momento la classifica di Serie A vede il Milan primo, seguito da Inter, Napoli e Juventus in pochissimi punti.

Con l’aiuto dei nostri colleghi di Mondositiscommesse.it abbiamo fatto una ricerca tra i più importanti siti scommesse con bonus per capire quali sono le squadre favorite per vincere lo scudetto.

L’inizio di campionato incerto delle due favorite ovvero Juventus e Inter ha fatto sì che le quote dei principali bookmakers cambiassero notevolmente, e ora c’è molto più equilibrio. Un equilibrio rispecchiato appieno dall’attuale classifica, che vede tante big in pochi punti e bianconeri e Inter a rincorrere sul Milan.

INTER FAVORITA-La favorita per lo scudetto secondo i siti di scommesse al momento è l’Inter, che è quotata 2.80. In seconda posizione troviamo la Juventus poco distante a quota 3.40. Pare quindi che secondo i bookmakers sarà una lotta tra queste due squadre, nel senso che continuano a dar loro fiducia e a vederle favorite nonostante il momento strepitoso della capolista Milan.

MILAN TERZA INCOMODA? –Il Milan è al momento primo in classifica e sta facendo veramente sognare i suoi tifosi. Da vedere ora se i rossoneri riusciranno a mantenere questi ritmi altissimi, e quando verrà recuperato Ibrahimovic. Il Milan vincente scudetto è quotato a 5.30, quota scesa di molto nelle ultime due settimane visti gli ottimi risultati dei rossoneri. Poco distante troviamo il Napoli di Gattuso a quota 6.00, quota che è scesa di molto visto l’ottimo momento dei partenopei.

ATALANTA E ROMA-A quota 16.00 troviamo poi l’Atalanta di Gasperini, con la Dea che ha sì vinto contro la Fiorentina ma ha profuso molte energie per passare il turno di Champions lasciando per strada diversi punti. Secondo i bookmakers tuttavia una vittoria dello scudetto è difficile per l’Atalanta, ma non impossibile. Certamente bisognerà trovare più continuità nei risultati e risolvere le grane nello spogliatoio emerse in questi ultimi giorni .

Molto più difficile sicuramente per la Roma di Fonseca, che nonostante le ultime ottime prestazioni che hanno portato entusiasmo nella capitale, è quotata ben 20 volte la posta. Ancora più ardua la strada scudetto per i cugini biancocelesti, con la Lazio di Ciro Immobile a quota 45.00. Chiudiamo con il Sassuolo che al momento è quinto a 22 punti, a -5 dal Milan, ma sul quale i siti scommesse non ripongono molta fiducia: la squadra di De Zerbi vincente scudetto è quotata infatti addirittura 100.00.

CAPOCANNONIERE-Per quanto riguarda il giocatore che vincerà la classifica cannonieri, è lotta a tre tra Cristiano Ronaldo, Lukaku e Ibrahimovic. CR7 è il favorito ed è quotato 2.30, mentre Lukaku è a quota 3.50. Chiude il podio Ibrahimovic pagato 4.75 volte la posta. Interessante notare come lo scorso vincitore della classifica cannonieri oltre che della scarpa d’oro Ciro Immobile sia quotato ben 12.00.

Al di là delle quote dei bookmakers e delle possibilità di ciascuna squadra, è da notare come questo sia probabilmente il campionato più equilibrato e combattuto degli ultimi anni. Ora la parola va al campo, con l’Inter favorita visto che è uscita dalle coppe e ha una rosa veramente incredibile, ma occhio a Juve e Milan.