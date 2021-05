Ufficializzato il calendario dell’edizione 2021 del Sei Nazioni Under 20

Formula inedita per il Sei Nazioni Under 20 nel 2021 che si differenzia dal classico format che vedeva ogni Federazione ospitare due o tre partite annualmente a seconda del calendario.

Per limitare gli spostamenti in linea con i protocolli sanitari vigenti, l’edizione del 2021 avrà luogo interamente a Cardiff. Tutte le partite saranno calendarizzate all’Arms Park in cinque giornate specifiche e calcio di inizio programmato alle 14, 17 e 20 locali (ad eccezione dell’ultimo turno con una partita calendarizzata alle 16.45).

Sabato 19 giugno si apre il Sei Nazioni U20 con la gara tra Scozia e Irlanda, primo match a inaugurare la formula inedita di quest’anno. La prima gara per gli Azzurrini è in calendario alle 20 dello stesso giorno con la squadra di Brunello che affronterà i padroni di casa del Galles.

Il calendario ufficiale del Sei Nazioni Under 20

Sabato 19 giugno, I giornata

• Ore 14 Scozia v Irlanda

• Ore 17 Inghilterra v Francia

• Ore 20 Italia v Galles



Venerdì 25 giugno, II giornata

• Ore 14 Inghilterra v Scozia

• Ore 17 Italia v Francia

• Ore 20 Galles v Irlanda



Giovedì 1 luglio, III giornata

• Ore 14 Scozia v Italia

• Ore 17 Francia v Galles

• Ore 20 Irlanda v Inghilterra



Mercoledì 7 luglio, IV giornata

• Ore 14 Italia v Irlanda

• Ore 17 Francia v Scozia

• Ore 20 Galles v Inghilterra



Martedì 13 luglio, V giornata

• Ore 14 Inghilterra v Italia

• Ore 16.45 Irlanda v Francia

• Ore 20 Scozia v Galles