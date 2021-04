Sir Safety Conad Perugia vince gara 3 contro Vero Volley Monza e ottiene l’accesso alla finale scudetto di Superlega

Sir Safety Conad Perugia vince per 3-0 in gara 3 contro Vero Volley Monza.

Ottima partita per i Block Devils che conducono bene i tre set davanti a una Monza che non molla mai. Perugia però alza il livello del servizio (7 ace) e del muro (14 i vincenti) e trova risorse importanti in contrattacco con Leon (che ne mette 19, best scorer del match) e con l’Mvp della partita Sebastian Solè che chiude una gara fantastica con 16 punti a referto, l’85% in primo tempo e 4 muri vincenti.

Doppia cifra in casa bianconera anche per Plotnytskyi (10 punti) che gioca a tutto campo e spacca il primo set con il suo turno dai metri. Colaci e Travica si dimostrano ancora le guide spirituali e tecniche del gruppo, Russo (in campo dal primo minuto) assicura il suo apporto a muro ed in attacco così come vincente si dimostra la staffetta in posto 2 tra Muzaj e Ter Horst.

I Block Devils conquistano quindi la quinta finale della storia e terza consecutiva per Perugia. Appuntamento al PalaBarton per mercoledì 14 aprile, giorno di gara 1.

Le parole di Sebastian Solè della Sir: “Ci mettiamo in tasca una finale scudetto che non è mai una cosa scontata ed è sempre difficile da raggiungere. In questi playoff abbiamo fatto fatica nei quarti con Milano e anche in questa semifinale con Monza, ma alla fine credo che ci siamo meritati la finale per come abbiamo giocato e per le cose buone che abbiamo fatto. Faccio i complimenti ai ragazzi ed alla società”.



Tabellino

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – VERO VOLLEY MONZA 3-0

Parziali: 25-19, 25-21, 25-21

Sir Safety Conad Perugia: Travica 4, Muzaj 3, Russo 6, Solè 16, Leon 19, Plotnytskyi 10, Colaci (libero), Ricci, Zimmermann, Ter Horst 7. N.e.: Piccinelli (libero), Vernon-Evans, Atanasijevic, Sossenheimer. All. Heynen, vice all Fontana.

Vero Volley Monza: Orduna 1, Lagumdzija 14, Holt 7, Beretta 3, Dzavoronok 3, Lanza 14, Federici (libero), Ramirez Pita 2, Calligaro, Davyskiba 1, Poreba, Galassi 3. N.e.: Falgari, Brunetti (libero). All. Eccheli, vice all. Ambrosio.

Arbitri: Daniele Rapisarda – Dominga Lot

LE CIFRE – PERUGIA: 10 b.s., 7 ace, 47% ric. pos., 25% ric. prf., 48% att., 14 muri. MONZA: 8 b.s., 2 ace, 34% ric. pos., 14% ric. prf., 41% att., 10 muri.