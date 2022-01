Semplici esercizi dalle arti marziali che ti aiutano a mantenerti in forma

Le arti marziali sono utilizzate principalmente per l’autodifesa, il che ha portato la maggior parte delle persone a pensare che non ci siano altri scopi o benefici, tuttavia questo non è vero. Le arti marziali non sono solo buone per la salute generale e la forma fisica, migliora il BMI (Indice Massa Corporea), e ti aiuta anche nella perdita di peso. Il miglior vantaggio legato alle arti marziali è il fatto che è proprio come il cardio in quanto aiuta a ridurre il rischio di infarto riducendo il contenuto di grasso. Un’altra cosa importante è che le arti marziali aiutano a mantenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue, riducendo il rischio di ipertensione che è diventato molto comune al giorno d’oggi.

Nel complesso, le arti marziali hanno molti vantaggi per il corpo e la mente e gli esperti ora utilizzano diversi esercizi basati all’interno dei loro allenamenti.

Esploreremo alcuni degli esercizi più importanti, se pur semplici, basati sulle arti marziali che aiutano a migliorare la forma fisica. La maggior parte delle persone si confonde sull’impatto degli esercizi di arti marziali perché ognuno coinvolge più gruppi muscolari alla volta.

Esercizi di arti marziali che ti mettono in forma:

Boxe veloce

La boxe veloce è un modo molto semplice per perdere peso. Devi solo concentrarti sul punto e tenere le braccia parallele tra loro. Alcune persone seguono il flusso, altre amano fermarsi e prendersi il proprio tempo. Sta a te decidere come avvicinarti allo speed boxing. Puoi anche aumentare la velocità con il tempo, provare a seguire il ritmo e regolarlo in base alle tue esigenze.

La boxe delle ombre

Un ottimo allenamento che è anche funzionale. Hai bisogno di uno specchio proprio di fronte a te per visualizzare un avversario. Ora devi lanciare i jab, i pugni e i ganci sinistro e destro del pugile. Tieni la mente occupata dall’immagine di un avversario immaginario. Questo è un ottimo allenamento per la perdita di peso, nonché forza e resistenza.

Allenamento con il sacco pesante

Un allenamento con il sacco pesante è un allenamento estremamente intenso per sciogliere i grassi. Vedrai il sudore scorrere attraverso tutti i tuoi pori. Per l’allenamento con il sacco pesante (link a https://www.faress.com/prodotti/arti-marziali-e-difesa-personale.html), la tua attenzione sarà su un sacco pieno di sabbia pesante di fronte a te. Dovrai dare un pugno al sacco abbastanza forte da farlo muovere dalla sua posizione originale. Vedrai un miglioramento della tua forma fisica nel tempo, ma il tuo obiettivo principale sarà quello di migliorare la tua tecnica.

Corsa

Facile, sottile, ma estremamente efficace. La corsa è uno dei migliori esercizi per aiutarti non solo a perdere peso, ma anche a tonificare il tuo corpo. Se sei un principiante che vuole avere un futuro nella boxe o nelle arti marziali, devi sapere come stare sempre all’erta. Con l’aiuto della corsa, vedrai anche un miglioramento della stabilità del corpo. Entrambe queste cose sono importanti per la boxe e le arti marziali. Tuttavia, la corsa è anche molto importante per la perdita di peso perché ti aiuta a coinvolgere tutto il tuo corpo. Impostare il ritmo in base al tuo obiettivo può anche aiutarti a sfruttare al meglio il tuo tempo limitato di allenamento.

Corda per saltare

Saltare la corda è utile per migliorare la forza del cuore, delle braccia e della parte inferiore del corpo. Per il fitness, aiuta con la perdita di peso che migliora la forma del corpo e la forza complessiva del corpo.

Calcio con salto in alto

Il calcio con salto in alto è una buona tecnica per i combattenti di Muay Thai, BJJ e MMA. Ti aiuta ad allenare la parte inferiore del corpo e anche a migliorare la flessibilità. Nel complesso, il calcio con salto in alto è famoso per esercitare i muscoli della parte inferiore del corpo.

Flessioni

Intensi ma estremamente benefici per il cuore, la forza della parte superiore del corpo e l’equilibrio del corpo, i piegamenti sulle braccia sono vitali per tutte le arti marziali. La maggior parte delle arti marziali, in particolare la boxe e il BJJ, prevedono l’uso di braccia e pugni.

Squat

Gli squat sono ottimi per la postura del corpo e migliorano la perdita di peso bruciando più calorie. La cosa migliore degli squat è che ti aiuta ad allenare la parte inferiore del corpo e anche a modellare i glutei. Nel complesso, è un ottimo allenamento per il fitness.

Mediazione

Buona per la creazione di strategie nelle arti marziali, la meditazione ti aiuta anche a controllare le emozioni e a migliorare la salute mentale assicurandoti di rimanere sempre composto.

Yoga

Lo yoga fa bene alla stabilità della mente e del corpo. Aiuta a sincronizzare il tuo corpo con la tua mente, il che è utile per migliorare la bellezza del tuo corpo, aumentare la flessibilità e ridurre il rischio di lesioni. Tutte queste cose non sono solo un miglioramento per le arti marziali, ma sono anche importanti per la salute generale e la forma fisica.

Conclusioni

Per riassumere, anche se non ti piacciono le arti marziali, vedrai comunque che gli esercizi di arti marziali sono molto funzionali. Questi esercizi sono intensi e aiutano a perdere peso. Alcuni di questi esercizi sono comunemente usati per migliorare il processo respiratorio tonificando il corpo e migliorando la salute generale dell’intestino. Per usare le arti marziali per l’autodifesa nella vita reale, avrai bisogno di un istruttore e buoni riflessi. La confusione quando si è sotto pressione è uno dei problemi che possono essere risolti utilizzando esercizi di arti marziali negli allenamenti.