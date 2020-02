Senza Ibra il Milan rallenta, col Verona è 1 a 1

Pari per il Milan con il Verona

I rossoneri di Pioli non vanno oltre il pari con il Verona, solo 1 a 1 per il Milan. Verona in vantaggio con l’ex Inter Faraoni. Il Milan reagisce e con Calhanoglu trova il meritato pari. La formazione rossonera prova a trovare la vittoria e i tre punti per un posto in Europa ma i gialloblu chiudono bene e strappano un punto a San Siro.

TABELLINO

MILAN-VERONA 1-1

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma 6; Calabria 6 (22′ st Saelemaekers 6), Musacchio 6, Romagnoli 6,5, Hernandez ;5,5 Castillejo 6,5 (48′ st Maldini sv), Calhanoglu 6,5, Kessie 6,5, Bonaventura 6,5 (19′ st Paquetà 5,5); Rebic 6, Leao 5. A disp.: A. Donnarumma, Begovic, Gabbia, Conti, Laxalt, Brescianni, Biglia. All.: Pioli 6.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6,5; Rrahmani 6,5, Kumbulla 6,5, Gunter 6,5; Faraoni 6,5, Amrabat 5, Veloso 6, Lazovic 6; Pessina 6, Zaccagni 6,5 (49′ st Dawidowicz sv); Verre 6 (25′ st Borini 6). A disp.: Berardi, Bocchetti, Adjapong, Empereur, Eysseric, Radunovic, Stepinski, Pazzini, Di Carmine, Dimarco. All.: Juric 6,5.

Arbitro: Chiffi.

Marcatori: 13′ pt Faraoni (V), 29′ pt Calhanoglu (M)

Ammoniti: Hernandez (M), Rrahmani, Silvestri (V)

Espulsi: Amrabat (V)