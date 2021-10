Serie A, anticipi della 10ª giornata: il Milan soffre ma vince con il Torino. Pari tra Spezia e Genoa, la Salernitana supera il Venezia

Milan-Torino: 1-0

Nell’anticipo serale della 10ª giornata i rossoneri continuano il duello a distanza con il Napoli e restano in vetta dopo aver battuto i granata con il minimo scarto grazie alla rete di Giroud al 14′ del primo tempo. La rete è stata propiziata dal corner di Tonali che viene toccato da Krunic per finire sui piedi del francese che indisturbatho insacca il gol della vittoria. Nella ripresa il gallo Belotti impegna Tatarasanu, che sventa il pericolo. Grande serata per il numero 1 rossonero che in più occasioni salva il risultato; da segnalare l’occasione di Sanarbia al 76′ sventata dall’estremo difensore di Pioli. All’86’ sussulto di Praet, il cui tiro viene deviato da Tomori sulla traversa. Termina cosi un incontro che ai punti avrebbe visto un meritato pareggio dei granata. Pioli ride, mentre Juric si rammarica per l’occasione persa.

Spezia-Genoa: 1-1

Pareggio nel delicato scontro salvezza tre le compagini liguri che dividono la posta in gioco. Il primo tempo è stato avaro di occasioni, dove entrambe le formazioni hanno cercato di non scoprirsi e farsi del male.

Nel secondo tempo avviene il cambio di ritmo quando Gyasi al 58′ colpisce il palo; successivamente al minuto 66′ i padroni di casa passano in vantaggio su conclusione di Colley, la quale termina sul palo e nel successvo rimpallo finisce sulla schiena dell’incolpevole Sirigu finendo in rete.

Il portierone di Ballardini sventa il raddoppio sulla conclusione di Nzola all’86’, riscattando cosi la sfortunata autorete. Quando tutto sembra che stia per finire c’è il sussulto del mai domo grifone, che di rigore all’86’ agguanta il tanto insperato pareggio. Per entrambi i tecnici è un magro bottino, ma come si dice in questi casi: “meglio 1 punto che niente”.

Venezia-Salernitana: 1-2

Inizia a dare i suoi risultati la cura di Colantuono che porta i primi 3 punti in classifica della sua gestione. Parte meglio il Venezia che passa in vantaggio (meritato) al 14′ con Aramu.

La Salernitana non accusa il colpo, si riorganizza e ribatte colpo su colpo giungendo al pareggio al 61′ con il tiro (precisissimo) di Bonazzoli. L’espulsione al 67′ di Ampadu facilita il compito dei campani, infatti al 95′ siglano la rete della vittoria con Schiavone, che regala fiducia e speranza a tutto l’ambiente salernitano.

Di Fabio Faiola