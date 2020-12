Mihajlovic: “Quando trovo chi parla con i giornalisti lo appendo al muro”

Una conferenza stampa infuocata quella di Sinisa Mihajlovic in vista della gara contro l’Inter

Nella gara di domani sera alle 20.45, il Bologna affronterà l’Inter di Antonio Conte. In settimana sono circolate voci sul possibile cambio modulo da parte dell’allenatore serbo per fermare i nerazurri. Rumors che non sono piaciuti all’allenatore rossoblù che in conferenza ha dichiarato: “Ho provato un nuovo assetto solo per capire chi è che parla con i giornalisti, perché voglio trovarlo e quando lo trovo lo appendo al muro. Io non cambio modulo, l’ho fatto apposta e come tutte le volte è venuto fuori. Se c’è qualche giocatore che parla per mezzo voto in più o qualcun altro vedete cosa gli faccio”.