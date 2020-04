Serie A Calciomercato: le mosse della Juventus

Lo stop per l’emergenza coronavirus non ferma le mosse di mercato della Serie A, alla continua ricerca di soluzioni per rinforzare le rose per la prossima stagione.

In casa Juventus è il momento di scelte importanti per l’attacco, in un periodo in cui Gonzalo Higuan sembra sempre più lontano da Torino. Sul taccuino dei dirigenti bianconeri è segnato soprattutto il nome di Mauro Icardi come possibile alternativa. L’ex interista è un vecchio sogno della Signora, che nella trattativa con il Paris Saint-Germain potrebbe mettere sul piatto anche Miralem Pjanic, una delle pedine meno convincenti nelle ultime settimane di incontri, e l’esterno sinistro Alex Sandro.

Serie A Calciomercato: obiettivo Milik per Paratici

Ma non si tratta certamente dell’unica opzione. Nella lista compare anche il brasiliano del Manchester City Gabriel Jesus, e spunta una soluzione meno onerosa ma gradita al tecnico Maurizio Sarri: Arkadiusz Milik, in scadenza con il Napoli nel 2021. L’ipotesi non piace ai tifosi partenopei, in rivolta sui social. La Juve avrebbe proposto anche contropartite tecniche come Daniele Rugani e Federico Bernardeschi. L’ex viola non rientra nei piani di Sarri e viene indicato anche come possibile pedina da cedere alla Roma in uno scambio con Bryan Cristante.

Calciomercato: le idee in casa Inter

Si muove anche l’Inter per rinforzare il reparto offensivo, pronta a concorrere con i top club europei anche grazie al bottino di cessioni come quelle di Icardi e Perisic. In cima alla lista dei desideri resta sempre ancora il nome del talentuoso centravanti del Lipsia Timo Werner, a cui guardano con interesse anche Bayern Monaco e Liverpool, e che ha una clausola fissata a 60 milioni di euro. Le alternative ci sono ma convincono meno, Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid, e Victor Osimhen del Lilla, valutato intorno ai 50 milioni.

Calciomercato: cosa farà il Milan

Al Milan il principale nodo da sciogliere resta il contratto ed eventuale rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere ventunenne, già 166 presenze in Serie A, e’ in scadenza nel 2021 e la società non può rischiare di perderlo il prossimo anno a parametro zero. Per i rossoneri l’ostacolo al rinnovo e’ l’ingaggio elevato, da 6 milioni l’anno. Decisivo sarà nei prossimi giorni un incontro con l’agente del calciatore Mino Raiola, mentre resta alla finestra il Chelsea. Ad osservare gli sviluppi ci sono anche il Real Madrid, Psg e Juventus. Già si valutano le alternative: il cagliaritano Alessio Cragno, Juan Agustin Musso dell’Udinese, il napoletano Alex Meret, l’atalantino Pierluigi Gollini. Tra i punti fermi milanisti c’e’ certamente Ismael Bennacer, che piace al Psg. Nessuna novità di rilievo per la Lazio, concentrata più su una possibile ripresa del campionato che sul mercato e dotata di un undici titolare piuttosto solido e collaudato. Nella lista dei calciatori che interessano sono spuntati il trequartista romeno Ianis Hagi, attualmente al Genk ma di proprietà dei Rangers di Glasgow. Nodi da sciogliere soprattutto sul fronte cessioni per la Fiorentina. Le grandi società inseguono Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. Il primo piace a Inter e Juventus. Per il secondo c’e’ il forte interesse dei nerazzurri.