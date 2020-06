Serie A, chi trae vantaggio dalle porte chiuse? Juve e Lazio rischiano

Finalmente la fatidica data: il 20 giugno riparte la Serie A. Sarà un campionato strano e in parte diverso, come mostrato in questi giorni dalla Bundesliga. Grazie ai tedeschi si è anche scoperto che il fattore campo influirà molto meno sulle partite, per via della mancanza di pubblico. Infatti molte sono state le vittorie in trasferta dalla ripresa e la stessa situazione potrebbe presentarsi in Serie A. Chi ci rimetterebbe di più? Chi invece ne sarebbe avvantaggiato?

Serie A, il rendimento delle prime

Juventus e Lazio hanno numeri straordinari, frutto di una stagione ad altissimo livello. Quest’anno entrambe non hanno mai lasciato punti per strada in casa, mentre in trasferta i bianconeri hanno perso per 3 volte, mentre i biancocelesti 2. Non finisce qui, perché la Juve ha segnato ben 12 gol in meno fuori dallo Stadium, la Lazio, distante dall’Olimpico, 18. Dunque le due squadre in testa, divise solo da un misero punto, potrebbero sentire gli effetti negativi dell’assenza dei propri tifosi. Allo stesso tempo però, potrebbero essere avvantaggiate dalla mancanza del tifo avversario in trasferta. Sul gradino più basso del podio al momento si trova l’Inter, che ha un rendimento abbastanza omogeneo, forse con qualcosa in più fuori casa.

Serie A, chi vince di più in trasferta

Sorprendono invece i numeri della quarta forza del campionato. L’Atalanta in trasferta ha ottenuto 8 punti in più e subito una sola sconfitta (contro il Bologna a dicembre per 2-1), mentre in casa ha perso ben 4 volte. Un rendimento che assomiglia a quello di Napoli e Milan. I partenopei in trasferta hanno ottenuto 5 punti in più e tre sconfitte in meno. I rossoneri fuori da San Siro vincono, ma anche perdono, di più. Tuttavia in trasferta pareggiano molto meno, una volta contro 6.

Serie A, gli stadi inespugnabili e la situazione del Brescia

Esattamente all’opposto di Milan e Napoli si trova il Verona, che si sta giocando un posto in Europa League grazie alle prestazioni al Bentegodi (7 punti in più). Il Sassuolo è nella stessa situazione. Infatti i neroverdi vincono i due terzi delle partite in casa segnando 15 gol in più. Chi però deve ringraziare di più i propri tifosi è l’Udinese, che ha ricavato ben 19 punti in casa (contro i 9 fuori) subendo 13 gol in meno. Infine si arriva all’ultima della classe, il Brescia, che da qualsiasi prospettiva la si guardi ha sempre numeri disastrosi. Tuttavia l’andamento è migliore distanti dal Rigamonti, dove i tifosi hanno potuto gioire per una vittoria soltanto (Brescia-Lecce 3-0 a dicembre). Questi dati non danno risposte definitive, soprattutto perché giocare a porte chiuse e in trasferta non significa la stessa cosa. Molti giocatori addirittura si trovano meglio con un pubblico avverso perché più ricco di stimoli. Si possono però ricavare degli indizi, che il campionato in fase di decollo deciderà se trasformare o meno in fatti.