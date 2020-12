Inter, si ferma Barella: le condizioni del centrocampista

Il centrocampista nerazzurro è uscito malconcio dalla sfida di ieri sera contro il Borussia Mönchengladbach

Contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, Nicolò Barella potrebbe non esserci. Secondo quanto riferito da Sky Sport per il centrocampista ci sarà un turno di riposo a causa di un affaticamento al polpaccio. Dal quartier generale dell’Inter fanno sapere che la situazione è sotto controllo, domani verranno effettuati ulteriori esami ma la sua presenza in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk non sembra essere in dubbio. Antonio Conte potrebbe quindi concedergli un turno di riposo nella sfida di sabato contro il Bologna. L’ex Cagliari è uno dei giocatori più utilizzati dall’allenatore leccese considerando che tra Serie A e Champions League ha sempre giocato. Un riposo precauzionale e anche meritato in vista della sfida più importante della stagione contro gli ucraini.

