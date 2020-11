Inter, bestia nera Sassuolo e incubo Berardi

Domani la Mapei Stadium l’Inter affronterà il Sassuolo di De Zerbi. Negli ultimi anni i neroverdi hanno regalato molti dispiaceri ai nerazzurri

La gara della verità dell’Inter di Antonio Conte passa per Reggio Emilia. La prima storica partita tra i due club risale al 22 settembre 2013 quando l’Inter riuscì ad imporsi in trasferta con un roboante 0-7. Era l’Inter di Walter Mazzarri che nelle successive due sfide riuscì prima a battere i neroverdi per 1-0 e poi a ripetersi nuovamente con un altro clamoroso 7-0 a San Siro. Da quella sfida, però, i nerazzurri hanno inanellato tre sconfitte consecutive e sono tornati alla vittoria solamente nel dicembre del 2016. Nelgli ultimi 4 anni l’Inter ha rimediato ben 4 sconfitte e 2 pareggi, nel mezzo l’ultima vittoria che risale all’anno scorso con l’Inter di Conte che riuscì a vincere per 4-3 al Mapei.

L’interista Domenico Berardi ha molto spesso fatto male alla sua squadra del cuore. In 11 partite ha messo a segno 6 reti e dopo il Milan (8) e Lazio (7) è la squadra a cui ha realizzato più reti.