Ufficiale, Inter: giocatore positivo al Covid, salta il Sassuolo

Il centrocampista era risultato negativo al tampone di giovedì

Alla fine non ci sarà Marcelo Brozovic per la gara contro il Sassuolo. Il centrocampista croato era inizialmente risultato negativo al tampone di giovedi ma al test che si è sottoposto nella giornata odierna è risultato debolmente positivo. Il comunicato della società: “​Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo quello negativo del giorno precedente. Il giocatore, sempre escluso dal gruppo squadra, non sarà a disposizione per Sassuolo-Inter”.