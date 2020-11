Nella giornata di ieri è stato approvato il bilancio della stagione 2019/20. Ecco i dati

Ieri mattina, in videoconferenza, si è tenuta l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio della stagione 2019/20. La pandemia ha influenzato e non poco e il passivo è arrivato a 102,4 milioni di euro. Come riferito dal Corriere dello Sport, c’è stata una diminuzione dei ricavi del -11% (circa 45milioni di euro). Numeri non ritenuti negativi considerando i numeri degli spettatori prima del lockdown: 65.8000 tifosi in media per partita, 38.747 abbonati, ben €6,6M di incasso record in Serie A per la gara contro la Juventus e €7,9M per Inter-Barcellona.

Nonostante gli effetti della pandemia il brand è ancora nel top-15 con un valore economico pari a €466M. In aumento i fan nerazzurri nel mondo: ben 428 milioni (+11%). Rispetto alla stagione 2018/19 si è assistito anche ad un incremento del +72% sui canali social. Come si evince anche nel comunicato “i ricavi del Club si attesterebbero a € 423,7 milioni, in crescita quindi del 2% rispetto ai 417,1 milioni del precedente esercizio, confermando un valore più che doppio rispetto al 2016, anno dell’ingresso in società di Suning”.