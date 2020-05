La Curva Nord dell’Inter contraria alla ripartenza

Attraverso il profilo Facebook “L’urlo della Nord” la Curva Nord della squadra nerazzurra esprime il suo dissenso in relazione ad una eventuale ripresa. Gli Ultras dell’Inter sono ampiamente contrari ad una ripartenza, ritenendo come il calcio non possa ripartite in queste condizioni.

Il contenuto del post espresso dalla Curva Nord

“Come si può pensare di giocare una partita di pallone se bisogna stare ad un metro di distanza tra persone? I giocatori sono esseri umani, che possono anche essere controllati quanto si vuole all’interno degli impianti sportivi. Ma poi, finiti gli allenamenti, tornano a casa, hanno una famiglia, parenti, amici. E la trasmissione del contagio diviene quindi incontrollabile . È per tutti un enorme dispiacere e sacrificio, ovviamente. Ma prima che Ultras siamo uomini e donne d’Italia .È il momento del lutto e del silenzio. O almeno così dovrebbe essere. Milano piange i suoi morti. La Lombardia e l’Italia intera sono in ginocchio e la vita di tutti noi è segnata da un presente devastante e da un futuro incerto .Ce ne rimaniamo quindi soli, saldi e in isolamento. Ma col cuore vicini uno ad uno agli appartenenti della Curva e chi condivide le nostre battaglie. Adesso, chiarita in maniera doverosa la nostra posizione, ricali il sipario”