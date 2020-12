Lazio, Immobile in gol con lo Spezia: altro record per l’attaccante

L’attaccante biancoceleste è andato in gol nella gara vinta contro lo Spezia per 1-2

Ciro Immobile è il vero trascinatore di questa Lazio. Dopo l’importante rete contro il Borussia Dortmund in Champions League, l’ex Pescara si è ripetuto anche in campionato contro lo Spezia. Un gol che permette ad Immobile di scrivere un altro record: è andato in gol per 8 partite consecutive, non era mai successo prima. L’anno scorso si fermò a quota 7, poi fallì un rigore contro la Juventus. A riferirlo è OptaPaolo che aggiunge come Immobile abbia raggiunto Vincenzo Montella nella classifica marcatori (141 gol). Altra curiosità, il gol segnato allo Spezia è la 35^ rete in 38 partite giocate contro una neopromossa.