Serie A, le ultime di mercato: Lammers al Genoa, Milan scatenato

Le ultime di calciomercato in Serie A

Le società di Serie A si muovono sul mercato molto cautamente. L’unica squadra che ha fatto dei movimenti molto interessanti è il Milan che, entro domani, dovrebbe concludere anche la trattativa con Mario Mandzukic. Il croato ha superato le visite mediche e adesso serve solo definire le ultime note e poi chiudere con la firma sul contratto. I rossoneri hanno portato via dal Torino anche Meitè e trattano con il Chelsea per Tomori.

Altri movimenti di mercato tra Serie A e B

Genoa. Sam Lammers, attaccante olandese dell’Atalanta, ha detto sì al Genoa. Secondo quanto riportato su TMW, l’olandese classe ’99, con la voglia di giocare di più, passa al club ligure in prestito fino al termine del campionato, sembrano mancare soltanto gli ultimi dettagli tra le due società.

Napoli. Milik potrebbe dire addio al Napoli tra poche ore. Sul polacco c’è da tempo il Marsiglia che adesso sembra voler concludere la trattativa e portare via l’attaccante da Napoli. Per lui pronti 8 milioni di euro a stagione più 4 di bonus.

Parma. Il club dei Ducali, dopo aver cambiato allenatore si muove anche sul mercato per cercare in tutti i modi la salvezza. Dopo aver portato via Andrea Conti dal Milan, il Parma continua a rinforzare la propria difesa: arriva anche Medhi Benatia secondo quanto riporta Sky. L’ex difensore della Juventus è legato al club Al-Duhail.

Monza. La società lombarda aveva dato in prestito Anastasio al Rejeka, solo a titolo momentaneo. Il giocatore, difensore, è tornato a Monza a disposizione di mister Brocchi. Sampdoria. La società ligure ha rinnovato il contratto al giapponese Yoshida. L’ex Southampton è arrivato a Genova un anno fa, la sua presenza in campo è diventata sempre più importante e il presidente Ferrero ha rinnovato con il giocatore fino al 30 giugno del 2022.