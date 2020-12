Lazio-Verona, Olimpico stregato per l’Hellas. Immobile è una certezza

Nell’anticipo delle 20:45 i biancocelesti affronteranno il Verona di Ivan Juric

Si prospetta una sfida scoppiettante quella dell’Olimpico tra Lazio e Verona. La squadra di Simone Inzaghi viene dalla qualificazione di Champions League mentre l’Hellas occupa i piani alti della classifica di Serie A.

Finora le due squadre si sono affrontate 63 volte; 25 le vittorie della Lazio, 18 quelle del Verona e 20 i pareggi. All’Olimpico i biancolesti hanno 19 vittorie, 10 i pareggi e 3 le sconfitte. L’ultima ko casalingo rimediato contro gli scaligeri risale alla stagione 1984/85. Il 16 dicembre 1984, il Verona di Bagnoli si impose per 1-0 sulla Lazio targata Juan Carlos Lorenzo.

Quando vede il Verona Ciro Immobile si scatena. In carriera ha affrontato l’Hellas 10 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia e ha messo a segno 11 reti. In questi confronti non ha mai perso se non in occasione del 3° turno di Coppa Italia quando vestiva la maglia del Genoa. La sconfitta arrivò dopo i calci di rigore.