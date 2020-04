Gravina: “La Serie A va conclusa”

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato intervistato dal quotidiano ”La Repubblica”. Durante l’intervista Gravina ha ribadito il fatto che il campionato debba essere concluso a tutti i costi anche senza giocare le partite nella zona del nord-Italia.

Serie A : le parole di Gravina

”È possibile un campionato senza gare al nord. Quando il Paese tornerà a vivere e ci saranno le condizioni, tornerà anche il calcio. La Serie A va conclusa, c’è tempo. Ho massimo rispetto per la scienza, ma non possiamo mollare. Lavoriamo sulle modalità, non sulle tempistiche. Giocare a Bergamo sarà difficile. Stesso discorso per Milano, Brescia o Cremona. Un campionato giocato sotto la linea del Rubicone, senza gare al nord, è un’eventualità da prendere in considerazione”.

No allo Scudetto a tavolino

“Scudetto a tavolino? Può farlo solo il Consiglio federale, ma la posizione della Juve è apprezzabile” . Ha sottolineatop Gabriele Gravina, presidente della Figc, nel corso di una intervista a La Repubblica, a proposito del no dei bianconeri all’assegnazione del titolo a tavolino. Ricordiamo che al momento i bianconeri sono al comando della classifica con un punto di vantaggio sulla Lazio. “Anche per me lo scudetto si conquista sul campo”, conclude il numero uno del calcio italiano in un’intervista a ‘Repubblica’.