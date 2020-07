Serie A: quanto guadagnano le squadre?

Facciamo i conti in tasca alle squadre di Serie A

Mancano ancora 90′ minuti alla conclusione di questo anomalo campionato, le uniche certezze sono il primo posto della Juventus e due delle tre retrocesse che sono Spal e Brescia.

Nell’ultima giornata verranno decise le posizioni Champions in cui sono in lotta Inter, Atalanta e Lazio e l’ultima retrocessa con Genoa e Lecce che sono divise da un punto.

Piccolo particolare, Atalanta ed Inter si sfideranno a Bergamo in una partita che vale euro più euro meno 3 milioni.

Di seguito la tabella completa dei guadagni in base al piazzamento da fonte Calcio e Finanza:

Graduatoria

23,4 milioni di euro; 19,4 milioni; 16,8 milioni; 14,2 milioni; 12,5 milioni; 10,9 milioni; 9,3 milioni; 8,3 milioni; 7,4 milioni; 6,3 milioni; 5,5 milioni; 5 milioni; 4,6 milioni; 4,1 milioni; 3,6 milioni; 3,2 milioni; 2,8 milioni; 2,2 milioni; 1,6 milioni; 0,9 milioni.

Oltre a questa graduatoria c’è quella delle retrocesse, le ultime tre in classifica hanno da spartirsi 60 milioni in base ai piazzamenti degli ultimi anni.

Questo il regolamento:

La squadra retrocessa appartenente alla cosiddetta ‘Fascia A’, ovvero quella che scende dopo una sola stagione in Serie A (in parole povere, una neopromossa) percepisce 10 milioni di euro. Nella stagione in corso, ad oggi, di sicuro è il Brescia.

Altri 15 milioni di euro, invece, finiscono nelle casse della società che hanno collezionato almeno due stagioni in Serie A nelle ultime tre, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla A.

L’ultima fascia, la ‘C’, comprende quelle squadre che retrocedono dopo almeno 3 stagioni di permanenza in A (anche non consecutive) nelle ultime quattro. Il premio in questione è di 25 milioni di euro. La Spal è già sicura di avere in tasca questa somma di denaro, stessa cosa succederà al Genoa nel caso in cui perdesse all’ultima giornata a Verona con la contemporanea vittoria del Lecce in casa con il Parma.

Se retrocede il Genoa:

Genoa , 25 milioni

, milioni Brescia , 10 milioni

, milioni Spal, 25 milioni

Se retrocede il Lecce

Lecce , 10 milioni

, milioni Brescia , 10 milioni

, milioni Spal, 25 milioni

Se fosse questa ultima ipotesi a realizzarsi, nella prossima stagione ci sarebbero 15 milioni in più da spartire tra le ultime tre.