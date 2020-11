Roma, Fonseca ritrova due difensori: sono negati al tampone

Per la sfida contro il Napoli l’allenatore portoghese riavrà a disposizione Fazio e Santon

Non ci saranno per la trasferta di Europa League contro il Cluj ma Paulo Fonseca ritrova Federico Fazio e Davide Santon per la prossima gara di campionato. Il difensore argentino è risultato negativo al tampone e, come riferito da Sky Sport, tornerà a disposizione per la trasferta del San Paolo contro il Napoli. L’ex Tottenham è tornato oggi ad allenarsi e per questo motivo non partirà con la squadra in vista di Cluj. Stesso discorso per Davide Santon che in mattinata ha superato le visite mediche di idoneità sportiva a Villa Stuart.

Fonseca per la gara contro i rumeni partirà con il solo Juan Jesus come difensore centrale di ruolo e contro i partenopei non potrà contare su Smalling. Il portoghese spera di recuperare almeno uno tra Mancini e Ibanez.