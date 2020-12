Roma, le condizioni di Veretout, Mancini e Smalling

Buone notizie per l’allenatore della Roma che potrebbe recuperare alcuni giocatori in vista della gara contro il Sassuolo

Paulo Fonseca può tirare un sospiro di sollievo. Dopo gli esami strumentali Jordan Veretout non ha rimediato nessuna lesione, a comunicarlo è stato lo stesso allenatore portoghese ai microfoni di Sky: “Veretout non ha lesioni, fortunatamente, solo un fastidio“. Sui difensori fermi ai box ha affermato: “Mancini aveva già una lesione prima del match contro il Napoli, non è peggiorato, in pochi giorni rientrerà. Smalling ha lavorato ma sente ancora un piccolo dolore al ginocchio. Kumbulla e Fazio sono tornati dopo il Covid-19, ma non sono ancora al 100%“.