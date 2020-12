Roma, Fonseca stizzito: “E’ una bugia, questa è una mancanza di rispetto”

L’allenatore giallorosso ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Young Boys

La pesante sconfitta contro il Napoli ha lasciato pesanti conseguenze sulla squadra e sull’allenatore. Nelle scorse ore si è parlato della sfuriata del presidente Friedkin nello spogliatoio del San Paolo. L’allenatore portoghese, alla domanda, ha risposto cosi: “Non è vero. Voglio dire di più. Dal primo giorno che sono arrivato qui ho avuto rispetto per il lavoro dei giornalisti, ho sempre fatto le mie analisi in forma onesta. Ma questa notizia è una grande bugia. Questo non è un lavoro serio. Questo non è rispettare la squadra”.

Poi, sul 4-0 contro il Napoli ha aggiunto: “Prima è importante capire quello che non abbiamo fatto bene e quello che è successo a Napoli. Senza drammi e depressione, questo si crea fuori e non voglio che entri qui. Abbiamo capito quello che non è stato fatto bene e la squadra ha fiducia. Non è questo risultato che cambia la fiducia della squadra. L’atmosfera è buona, non c’è ragione per non avere fiducia. Vedremo domani, ma è vero che sono stati fuori tanto tempo e dobbiamo avere attenzione per la loro condizione fisica e scegliere ciò che è meglio”.