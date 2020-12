Roma, un gol da record per il giovane Milanese

Il classe 2002 ha realizzato la rete del momentaneo 1-1 contro il CSKA Sofia

Nella gara di ieri sera tra CSKA Sofia-Roma, vinta dai padroni di casa per 3-1, il giovane Tommaso Milanese ha stabilito un record. Il classe 2002 è stato schierato dal 1’ da Paulo Fonseca; l’allenatore portoghese ha utilizzato le seconde linee grazie anche all’aritmetica qualificazione ai sedicesimi di finale. Il centrocampista ha giocato per 62’ ed è riuscito a segnare la rete del momentaneo 1-1. Un gol, come riportato da OptaSports, che gli permette di stabilire un record: Milanese è diventato infatti il terzo italiano di sempre, nato dopo l’1/1/2002, a segnare una rete in una competizione europea. In passato l’altro romanista Riccardo Calafiori e il milanista Lorenzo Colombo erano riusciti ad andare in gol. Milanese aveva esordito in Prima squadra lo scorso 5 novembre nella gara di Europa League giocata contro i rumeni del Cluj.