Le due squadre si sono affrontate 14 volte, una sola sconfitta per la Roma

Domani pomeriggio, all’Olimpico, la Roma affronterà il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Lo score storico sorride ai giallorossi: in 14 garela Roma ha vinto 8 volte, 5 i pareggi e ha perso una sola sconfitta. L’unica volta che i neroverdi si sono imposti risale all’ultima sfida di campionato del 1 febbraio 2020; al Mapei il Sassuolo vinse 4-2 grazie alle doppietta di Caputo e ai gol di Boga e di Djuricic. In casa la Roma ha ottenuto 3 vittorie e 4 pareggi. Quando vede il neroverde Edin Dzeko si scatena: 6 presenze e 5 gol segnati. Numeri che al momento lo vedono come il miglior marcatore della storia tra le due squadre. Nella passata stagione ha timbrato il cartellino in entrambe le partite.