Verso Roma-Sassuolo: difesa a tre per Fonseca. In avanti il tridente titolare

L’allenatore portoghese deve rinunciare a Smalling, Mancini e Veretout out per infortunio

Alle ore 15 la Roma affronterà all’Olimpico il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Una sfida di spessore che servirà agli uomini di Paulo Fonseca di dimenticare in fretta il 4-0 rimediato al San Paolo contro il Napoli. L’alllenatore portoghese, però, deve fare i conti con delle assenze molto pesanti. Infatti, non avrà a disposizione Smalling e Mancini in difesa e al perno di centrocampo Veretout. In porta torna Mirante, mentre nella difesa a tre Ibanez e Cristante sono certi di una maglia da titolare, ballottaggio tra Kumbulla e Juan Jesus. A centrocampo Pellegrini dal 1’, Diawara e Villar si giocheranno un posto da titolare. Sugli esterni spazio a Spinazzola e Karsdorp. In attacco torna il tridente titolare Pedro-Mkhitaryan-Dzeko.