Campionato di Serie A fermo 14 giorni?

Ipotesi stop del campionato, la Serie A potrebbe fermarsi 14 giorni. Questa l’ipotesi, come riportata dal corriere.it, “blocco del campionato di calcio per 14 giorni (agevolato dalla pausa prevista dal 5 al 13 ottobre che farebbe saltare soltanto un turno) oppure stop degli incontri dove sono impegnate le squadre che hanno un numero elevato di positivi, quindi Genoa-Torino di sabato prossimo: sono queste le opzioni sul tavolo della Lega di serie A in attesa dei tamponi dei giocatori del Napoli”. Il caos aumenta, il pericolo covid è ormai all’ordine del giorno. Sto di 14 giorni? Si rischia un campionato a singhiozzo condizionato fortemente, difficile trovare la soluzione giusta. Si valuta ogni possibile alternativa per garantire la salute degli atleti ed un campionato equilibrato e non falsato.