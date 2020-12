Serie A, lo Spezia non è una semplice neo promossa

La squadra di Vincenzo Italiano è la rivelazione di questo avvio di stagione. Conosciamo meglio i liguri

Lo Spezia di Vincenzo Italiano sta stupendo tutti. Per molti è definita una vera rivelazione mentre per chi ha avuto modo di seguirla nelle passata stagione non più di tanto, soprattutto considerando le qualità del suo allenatore.

In queste prime nove gare di Serie A la squadra di Italiano si è distinta per organizzazione tattica ma anche per un atteggiamento propositivo e quasi mai rinunciatario. Una descrizione che non sembra essere quella di una neo-promossa. Nell’ultima giornata contro il Cagliari lo Spezia ha raggiunto un pareggio in extremis, il 4° stagionale dopo quelli contro la Fiorentina, il Parma e l’Atalanta. Finora lo Spezia ha fatto bottino pieno con due dirette concorrenti per la salvezza: il Benevento e l’Udinese. Solo il Milan e la Juventus sono riuscite a strappare i 3 punti alla squadra ligure.

Lo Spezia sta costruendo le proprie fortune soprattutto fuoricasa; sui 10 punti totali ne ha conquistati ben 8. L’organizzazione difensiva messa in mostra finora è stata davvero impeccabile. Secondo i dati Wyscout è l’8^ squadra della Serie A con meno tiri subiti (100) ed è subito dietro alle big del campionato. Le Aquile hanno addirittura fatto meglio del Sassuolo di Roberto De Zerbi. Un altro dato che definisce meglio le caratteristiche della squadra di Italiano sono i falli commessi, ben 155. I liguri al momento sono primi in questa classifica ma questo mette in evidenza anche l’atteggiamento di una squadra che lotta in campo e non si arrende al fatto di essere una semplice neo promossa