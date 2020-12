Serie B, 13^ giornata: risultati e classifiche. Il Pisa sbanca Lecce

Il Pisa vince 3-0 a Lecce

Il Pisa travolge al Via del Mare un Lecce troppo brutto per essere vero e si rilancia in classifica, nelle ultime 4 partite tre vittorie ed un pareggio per la squadra di D’Angelo. Finisce in parità il big match tra Chievo ed Empoli, così come quello tra Venezia e Spal, la Reggina nel posticipo perde 3-1 n casa contro il Cittadella.

I RISULTATI

VENERDI 18 DICEMBRE

ore 19

Entella-Pordenone 0-1

ore 21

Frosinone-Salernitana 0-0

SABATO 19 DICEMBRE

ore 14

Brescia-Reggiana 3-1

Chievo-Empoli 1-1

Cremonese-Cosenza 1-0

Vicenza-Ascoli 2-1

Lecce-Pisa 0-3

ore 16

Pescara-Monza 3-2

ore 18

Venezia-Spal 0-0

ore 21:30

Reggina-Cittadella 1-3

CLASSIFICA