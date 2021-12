Serie B, 16^ giornata: risultati e classifica. Lecce al comando

Lecce al comando della classifica di Serie B

Il Lecce ha messo la quarta, batte 2-0 la Reggina grazie alle reti di Gargiulo e Majer e balza momentaneamente in testa alla classifica di Serie B, nell’attesa dei match di Brescia e Pisa. Il Benevento vince in rimonta sul Pordenone, la Cremonese è corsara a Cosenza e la panchina di Zaffaroni traballa sempre più, la Spal vince a Crotone e per Marino si prospetta il capolinea.

I risultati del 4 Dicembre

Cosenza-Cremonese 0-2 34′ Strizzolo, 52′ Valeri

Frosinone-Terrnana 1-1 17′ Charpentier, (F) 51′ Pettinari (T)

Crotone-Spal 1-2 2′ Melchiorri (S), 49′ Mancosu (S), 88′ Kargbo (C)

Benevento-Pordenone 2-1 52′ Butic (P), 62′ Elia (B), 63′ Di Serio (B)

Lecce-Reggina 2-0 27′ Gargiulo, 61′ Majer

La classifica aggiornata

Lecce 31, Brescia 30, Pisa 29, Benevento 28,Cremonese 26, Ascoli 25, Monza 25, Perugia 25, Frosinone 25, Reggina 22, Cittadella 22, Ternana 22, Como 21, Spal 20, Parma 18, Cosenza 15, Alessandria 14, Crotone 8, Vicenza 7, Pordenone 7.