Serie B, 19^ giornata: risultati e classifica

La Salernitana torna al secondo posto

Si sono concluse le partite del pomeriggio di Serie B valide per la 19° giornata del campionato cadetto. La Reggiana dopo 8 turni senza vittorie, e 7 sconfitte, si impone per 2-1 sul Vicenza. Vittoria anche per il Venezia che grazie al gol di Forte al 3′ si porta a casa i 3 punti contro il Cittadella. Pareggi nelle altre sfide. Il Frosinone non va oltre l’1-1 al Benito Stirpe con la Reggina. Al vantaggio granata con Folorunsho ha risposto Tabanelli su rigore sul finire della partita, la Salernitana batte 2-0 il Pescara grazie alle reti di Gondo Cicerelli. Nell’anticipo di ieri sera l’Entella ha battuto 2-1 il Pisa.

Tutti i risultati:

ASCOLI-CHIEVO 0-0

COSENZA-PORDENONE 0-0

FROSINONE-REGGINA 1-1

REGGIANA-L.R. VICENZA 2-1

VENEZIA-CITTADELLA 1-0

SALERNITANA-PESCARA 2-0

CLASSIFICA