Serie B 33° Giornata, Crotone strapazza il Cittadella: Risultati e classifica

Serie B 33 Giornata risultati classifica: Crotone sugli scudi

Il Livorno virtualmente in C. La sconfitta nei minuti finali contro la Cremonese per 2-1 condanna matematicamente i toscani che si trovano a 16 punti dal quart’ultimo posto (Juve Stabia) a cinque giornate dal termine del campionato di B. Nei piani alti altro balzo in avanti verso la serie A del Crotone che dopo aver battuto i neopromossi del Benevento, nella 33/ma giornata strapazza fuori casa l’inseguitore Cittadella per 3-1 mantenendo tre punti di vantaggio sul Pordenone vincente sul Pisa per 1-0. Archiviata la promozione non riesce più a vincere il Benevento che si fa bloccare in casa dal Venezia sull’1-1 rallentando la sua corsa dei record.

Lotta serrata in coda

Sale lo Spezia che cala il pokerissimo interno contro il Cosenza (5-1) e si piazza al quarto posto scavalcando il Cittadella. Il Chievo si fa fermare dal Trapani 1-1 mentre lo scontro diretto tra Empoli e Frosinone viene vinto 2-0 dai toscani che tornano in zona playoff. Brutto tonfo della Salernitana che perde ad Ascoli per 3-2, pareggio 2-2 tra Perugia e Pescara. In coda Juve Stabia conquista un punto prezioso contro l’Entella. Match caratterizzato da tre espulsioni. Ospiti in rete al 40′ con Mizzitelli, poi nella ripresa espulsi due giocatori dell’Entella (Coppolaro e Crimi) e uno dello Juve Stabia (Canotto) che trova la rete del pareggio al 67′ con Forte su rigore.

Serie B 33 Giornata Risultati Classifica

Ascoli-Salernitana 3-2 7′ e 39′ Trotta, 16′ autorete Jaroszynski, 55′ rigore Kiyine, 86′ Djuric

Benevento-Venezia 1-1 52′ Montalto, 56′ Sau

Chievo-Trapani 1-1 21′ Giaccherini, 78′ Piszczek

Cittadella-Crotone 1-3 11′ e 49′ Messias, 37′ Simy, 65′ Panico

Empoli-Frosinone 2-0 29′ e 90′ su rigore Ciciretti

Juve Stabia-Entella 1-1 40′ Mazzitelli, 67′ rigore Forte

Livorno-Cremonese 1-2 36′ Ciofani, 55′ Coppola, 92′ Valzania (C)

Pescara-Perugia 2-2 12′ Galano, 23′ Maniero, 43′ Iemmello, 47′ Di Chiara

Pordenone-Pisa 1-0 54′ Ciurria

Spezia-Cosenza 5-1 6′ Galabinov, 20′ Gyasi, 51′ e 55′ Mastinu, 63′ Bruccini, 66′ Nzola

Classifica Serie B

Benevento 77; Crotone 58; Pordenone 55; Spezia 53; Cittadella 52; Frosinone 51; Empoli 48; Salernitana e Chievo Verona 47; Pisa 46; Virtus Entella 43; Perugia 41; Venezia, Pescara e Cremonese 40; Ascoli 39; Juve Stabia 37; Trapani 32; Cosenza 31; Livorno 21.