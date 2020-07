Serie B 34° Giornata, colpo promozione del Crotone. Risultati e Classifica

Serie B 34 Giornata Risultati Classifica: Crotone scatto promozione

Sorride al Crotone la 34° giornata di Serie B. I calabresi vincono 1-0 lo scontro diretto d’alta classifica contro il Pordenone e rinforzano il secondo posto, portandosi a +5 sullo Spezia terzo. Decisivo il gol messo a segno da Simy al 45′ del primo tempo. Alle spalle dei pitagorici si porta così proprio lo Spezia, che batte con qualche sofferenza in più del previsto il già retrocesso Livorno. Ai liguri basta un gol di Mastinu in avvio ripresa. Sconfitta pesante invece per il Cittadella, travolto 4-1 all’Arechi dalla Salernitana che risale in zona playoff. Doppietta per Lombardi, a segno anche Kiyine e Gondo. Di Gargiulo nella prima frazione la rete del momentaneo 2-1. In zona playoff pareggi tra Entella-Pisa (1-1) e Frosinone-Juve Stabia (2-2). In coda il Benevento già promosso da qualche settimana regala tre punti al Trapani, che si avvicina sempre più alla zona playout centrando il nono risultato utile consecutivo. A segno con un gol per tempo Pagliarulo e Coulibaly.

La lotta per la salvezza

Venezia e Pescara non si fanno male e ottengono un punto per parte che non serve per uscire dalla zona calda. Zappa a un quarto d’ora dalla fine replica al vantaggio in avvio di secondo tempo di Firenze. Successi casalinghi per l’Ascoli contro l’Empoli e per la Cremonese contro il Chievo. Nel terzo successo consecutivo dei marchigiani c’è la firma di Eramo. I lombardi invece la sbloccano nel finale con Mogos. Nell’anticipo il Cosenza si aggiudica la sfida salvezza (2-1) con il Perugia e si avvicina alla zona playout, salendo a 34 punti. Bruccini sblocca il risultato al 12′ del primo tempo, Baez raddoppia al 29′ della ripresa. Inutile per gli ospiti la rete di Falcinelli al 33′: gli umbri restano fermi a 41 punti e vengono risucchiati in pieno nella lotta per non retrocedere. Cosmi porta la squadra in ritiro a Roccaporena.

Serie B 34 Giornata Risultati Classifica

Ascoli-Empoli 1-0 20′ Eramo

Cosenza-Perugia 2-1 12′ Bruccini, 74′ Baez, 78′ Falcinelli

Cremonese-Chievo 1-0 90′ Mogos

Crotone-Pordenone 1-0 45′ Simy

Frosinone-Juve Stabia 2-2 4′ Mallamo, 9′ Brighenti, 57′ Forte, 75′ Dionisi

Livorno-Spezia 0-1 49′ Mastinu

Salernitana-Cittadella 4-1 14′ Gondo, 32′ Lombardi, 37′ Gargiulo, 62′ Lombardi, 85′ Kyine

Trapani-Benevento 2-0 36′ Pagliarulo, 72′ Coulibaly

Venezia-Pescara 1-1 48′ Firenze, 76′ Zappa

Virtus Entella-Pisa 1-1 9′ Vido, 96′ Pellizzer

La nuova classifica

Benevento 77; Crotone 61; Spezia 56; Pordenone 55; Cittadella e Frosinone 52; Salernitana 50; Empoli 48; Pisa e Chievo 47; Entella 44; Cremonese 43; Ascoli 42; Pescara, Venezia e Perugia 41; Juve Stabia 38; Trapani 35; Cosenza 34; Livorno 21.