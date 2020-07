Serie B 35 Giornata, il Crotone vede la Serie A, perdono Spezia e Pordenone

Serie B 35 Giornata, il Crotone vede la Serie A

Il Crotone sempre più vicino a raggiungere il Benevento in Serie A, grazie ai clamorosi passi falsi in casa di Pordenone e Spezia. Gol, emozioni e risultati a sorpresa nella notte della 35° giornata del campionato cadetto. La capolista Benevento si impone per 3-1 contro l’ormai retrocesso Livorno, grazie a una doppietta di Sau e ad un gol di Kragl. Di Murilo su rigore il momentaneo pari labronico. A Crotone, la squadra di Stroppa non va oltre l’1-1 in casa contro la Salernitana: di Maistro (46′) e Messias (54′) le reti, campani in dieci per l’espulsione di Curcio. In classifica il Crotone ha ora sei punti di vantaggio sullo Spezia e sette sul Pordenone a tre giornate dalla fine del campionato. Punto prezioso in chiave playoff per la compagine campana allenata da Ventura

Lotta serrata in coda

Al Picco di La Spezia, colpo grosso del Venezia che si impone per 1-0 grazie ad un gol su rigore di Aramu nel primo tempo. Tre punti vitali in chiave salvezza per i lagunari. Punti preziosi anche quelli conquistati, ancora più a sorpresa, dal Cosenza a Pordenone: il 2-1 per i calabresi porta la firma di Riviere su rigore e Bittante nel primo tempo. Non basta Candellone ai friulani. In classifica, Pordenone quarto mentre il Cosenza terzultimo si porta a -4 dalla zona playout. In chiave playoff sorprendente anche la sconfitta interna del Cittadella, 1-2 contro un Ascoli a caccia di punti salvezza: decisivo un gol di Costa Pinto nella ripresa. Sale all’ottavo posto il Pisa, che supera per 3-2 il Trapani sempre più penultimo e ormai destinato alla retrocessione. I nerazzurri approfittano del clamoroso 2-4 interno subito da un Empoli in nove, contro l’Entella. In coda, fondamentale il successo della Juve Stabia per 3-2 sul Chievo: i campani tengono a distanza il Cosenza nella lotta per non retrocedere. Un punto a testa, infine, in Perugia-Cremonese 0-0. Umbri e lombardi non ancora del tutto al sicuro dal rischio playout.

Serie B 35 Giornata: risultati e classifica

Benevento-Livorno 3-1,

Cittadella-Ascoli 1-2,

Crotone-Salernitana 1-1,

Empoli-Entella 2-4,

Juve Stabia Chievo 3-2,

Perugia-Cremonese 0-0,

Pisa-Trapani 3-2,

Pordenone-Cosenza 1-2,

Spezia-Venezia 0-1.

Pescara-Frosinone 1-1

La classifica della Serie B dopo gli incontri validi per la 35/a giornata.

Benevento 80; Crotone 62; Spezia 56; Pordenone 55; Frosinone 53; Cittadella 52; Salernitana 51; Pisa 50; Empoli 48; Chievo ed Entella 47; Ascoli 45; Cremonese e Venezia 44; Pescara e Perugia 42; Juve Stabia 41; Cosenza 37; Trapani 35 (-2); Livorno 21.