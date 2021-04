Serie B, 35° turno: il programma e dove vederla in TV

Il programma della 35^ giornata di Serie B

Dopo i recuperi, la Serie B torna in campo per lo sprint finale che vedrà le 20 compagini cadette impegnate in quattro giornate in 10 giorni. I primi verdetti, però, potrebbero già arrivare nella 35^ giornata in programma tutta di sabato 1 maggio e tutta alle 14. Ecco come e dove seguire le partite.

Sabato 1 maggio ore 14

Ascoli-Empoli (DAZN)

Brescia-SPAL (DAZN)

Cosenza-Pescara (DAZN)

Cremonese-Reggina (DAZN)

Frosinone-Pisa (DAZN)

Lecce-Cittadella (DAZN)

Reggiana-Pordenone (DAZN)

Salernitana-Monza (DAZN, Rai Sport)

Venezia-Chievo (DAZN)

Entella-Vicenza (DAZN)