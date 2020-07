Serie B, risultati e classifica finale: tutti i verdetti

Serie B classifica finale: i verdetti della 38° Giornata

Impresa del Cosenza, che supera 3-1 la Juve Stabia nello scontro diretto della 38° e ultima giornata di Serie B salvandosi dopo aver collezionato cinque vittorie di fila e condannando alla retrocessione i campani, insieme al Trapani, a cui non basta la vittoria contro il già promosso Crotone per salvarsi. I calabresi si salvano senza passare dallo scoglio dei playout in virtù delle contemporanee sconfitte di Perugia e Pescara, che si affronteranno una contro l’altra per evitare l’ultima retrocessione. Nella zona playoff lo Spezia si prende il terzo posto battendo 2-1 la Salernitana, che deve così dire addio alle proprie ambizioni di post season al pari del Pisa, che pareggia con il Frosinone ma resta fuori dai playoff – a pari punti con i ciociari e l’Empoli – per la classifica. Il Pordenone chiude al quarto grazie al pareggio in casa della Cremonese (2-2). Avanzano ai playoff anche Cittadella e Chievo. Il Benevento chiude il suo campionato con l’ennesima vittoria calando il poker ad Ascoli (4-2).

Serie B classifica finale e risultati

I risultati della 38° e ultima giornata del campionato di Serie B.

Ascoli-Benevento 2-4 25′ Sau (B), 32′ Barba (B), 45′ Insigne (B), 49′ Morosini (A), 87′ Moncini (B). 92′ Trotta (A)

Chievo-Pescara 1-0 88′ Garritano

Cosenza-Juve Stabia 3-1 17′ Sciaudone (C), 23′ rig., 74′ Riviere (C), 31′ Tonucci (JS)

Cremonese-Pordenone 2-2 15′ rig. Tremolada (P), 17′, 57′ Gaetano (C), 48′ Burrai (P)

Entella-Cittadella 2-3 3′, 21′ Panico (C), 5′ aut. Rizzo (E), 45+4′ De Luca M. (E), 88′ Stanco (C)

Frosinone-Pisa 1-1 48′ Marconi (P), 79′ rig. Ciano (F)

Livorno-Empoli 0-2 45′ Antonelli, 51′ La Mantia

Salernitana-Spezia 1-2 31′ Gondo (SA), 45+1′ aut. Cicerelli (SP), 91′ Nzola (SP)

Trapani-Crotone 2-0 54′ Taugourdeau, 58′ Dalmonte

Venezia-Perugia 3-1 42′ rig., 51′ Aramu (V), 65′ Capello (V), 68′ Sgarbi (P)

La classifica finale del campionato di Serie B dopo gli incontri validi per la 38/a giornata.

Benevento 86 punti; Crotone 68; Spezia 61; Pordenone e Cittadella 58; Chievo 56; Empoli, Frosinone e Pisa 54; Salernitana 52; Venezia 50; Cremonese 49; Virtus Entella 48; Ascoli e Cosenza 46; Perugia e Pescara 45; Trapani 44; Juve Stabia 41; Livorno 21.

Promosse in Serie A: Benevento, Crotone

Play off: Spezia, Pordenone, Cittadella, ChievoVerona, Empoli, Frosinone

Play out: Perugia, Pescara

Retrocesse in Serie C: Trapani, Juve Stabia, Livorno

TABELLONE PLAYOFF

Turno preliminare (gara unica)

Martedì 4 agosto 2020 (Chievo Verona–Empoli)

Mercoledì 5 agosto 2020 (Cittadella-Frosinone)

Semifinali (andata)

Sabato 8 agosto 2020 (6ª/7ª – 3ª)

Domenica 9 agosto 2020 (5ª/8ª – 4ª)

Semifinali (ritorno)

Martedì 11 agosto 2020 (Spezia – 6ª/7ª)

Mercoledì 12 agosto 2020 (Pordenone – 5ª/8ª)

Finali

Domenica 16 agosto 2020 (andata)

Giovedì 20 agosto 2020 (ritorno)

PLAYOUT

Venerdì 7 agosto 2020: Pescara-Perugia

Venerdì 14 agosto 2020: Perugia-Pescara