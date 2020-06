Serie B, i risultati della 30 giornata: la nuova classifica. Benevento festa rinviata

26Serie B Risultati 30 giornata classifica: Benevento festa rinviata

Gioia rinviata per il Benevento, costretto a rinviare la festa promozione in virtù dello 0-0 esterno sul campo dell’Empoli e della contemporanea vittoria dello Spezia al ‘Bentegodi’ (3-1) contro il Chievo. I liguri si aggiudicano il big match della 30/a giornata del campionato di Serie B e balzano al terzo posto in classifica, a meno 23 dalla capolista, a cui manca solo un punto ormai per avere la certezza della promozione in Serie A. Succede tutto nella ripresa: i veneti si portano avanti dopo un quarto d’ora con Segre, ma gli ospiti ribaltano tutto con una tripletta di Galabinov. Il Crotone secondo vede così assottigliarsi ancora il margine sulle inseguitrici non andando oltre il pareggio (0-0) in casa di uno stoico Perugia, che resiste in dieci per più di un’ora – espulso Di Chiara al 25′ – agli assalti dei calabresi. In zona playoff vittoria pesante per il Cittadella, che si aggiudica lo scontro diretto con il Frosinone (0-2) con un gol per tempo. Firme di Iori e Luppi

Entella in zona playoff

Si avvicina alla zona playoff anche la Virtus Entella, che supera di misura tra le mura amiche la Salernitana. Decisivo il gol di Mazzitelli al 5′ della ripresa. Nella corsa salvezza successi interni fondamentali per Pisa e Venezia rispettivamente su Pescara e Ascoli (2-1). In coda il Livorno, ultimo in classifica, inguaia la Juve Stabia (2-3) in una partita ricca di gol e di cartellini (ben tre espulsioni). Nelle zona calda infine vittoria pesantissima per il Cosenza a Cremona (2-0): a segno Riviere e Baez.

Serie B Risultati 30 giornata classifica

CHIEVO-SPEZIA 1-3 60′ Segre (C), 72′, 76′ rig. e 87′ Galabinov (S)

CREMONESE-COSENZA 0-2 25′ Riviere, 48′ Baez

EMPOLI-BENEVENTO 0-0

FROSINONE-CITTADELLA 0-2 41′ rig. Iori, 51′ Luppi

JUVE STABIA-LIVORNO 2-3 21′ Calò (J), 59′ Agazzi (L), 60′ Marras (L), 86′ Cissé (J), 95′ Boben (L)

PERUGIA-CROTONE 0-0

PISA-PESCARA 2-1 15′ Belli (PI), 89′ Clemenza (PE), 96′ Soddimo (PI)

TRAPANI-PORDENONE 3-0 34′ Coulibaly, 59′ e 62′ rig. Pettinari

VENEZIA-ASCOLI 2-1 8′ Aramu (V), 24′ Scamacca (A), 66′ Firenze (V)

VIRTUS ENTELLA-SALERNITANA 1-0 50′ Mazzitelli

La nuova classifica di Serie B

Benevento 73; Crotone 51; Spezia 50; Cittadella 49; Frosinone 48; Pordenone 46; Salernitana 43; Chievo 42; Entella e Empoli 41; Pisa e Perugia 40; Pescara 38; Venezia e Juve Stabia 36; Cremonese 33; Ascoli 32; Cosenza 30; Trapani 28 (-1); Livorno 21