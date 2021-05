Serie B: i risultati della 35^ giornata. Colpo Monza, Entella in C

Il Monza vince a Salerno e spera nella promozione diretta

Nella 35esima giornata di Serie B il Monza nonostante le otto assenze a causa della scappatella Svizzera, perché espugna 1-3 il campo della Salernitana e sale a -3 dal secondo posto: decisiva la doppietta nel finale di Balotelli. Cadono infatti le prime due, con l’Empoli sconfitto 2-0 dall’Ascoli e il Lecce battuto in casa 1-3 dal Cittadella. Non molla nemmeno il Venezia, 3-1 al Chievo, mentre in fondo alla classifica retrocede in Serie C l’Entella.

I risultati:

ASCOLI-EMPOLI 2-0

BRESCIA-SPAL 3-1

COSENZA-PESCARA 3-0

CREMONESE-REGGINA 1-1

FROSINONE-PISA 3-1

LECCE-CITTADELLA 1-3

REGGIANA-PORDENONE 1-0

SALERNITANA-MONZA 1-3

VENEZIA-CHIEVO VERONA 3-1

VIRTUS ENTELLA-LR VICENZA 1-2

La classifica:

Empoli 67, Lecce 61, Salernitana 60, Monza 58, Venezia 56, Cittadella 53, Spal 50, Chievo Verona 49, Reggina 48, Brescia 47, Cremonese 44, Pisa 44, LR Vicenza 44, Frosinone 43, Pordenone 41, Ascoli 40, Cosenza 35, Reggiana 34, Pescara 29, Virtus Entella 23