Pisa ancora capolista della serie cadetta

Pisa inarrestabile come il suo bomber Lucca, parola fino a poco tempo fa invisa ai tifosi nerazzurri, ma che adesso all’Arena Garibaldi viene scandita ad ogni rete dell’ex Palermo. La truppa di mister D’Angelo batte 2-0 le Reggina e resta solitaria in vetta, seguita dalla Cremonese che regola con lo stesso punteggio la Ternana. Prima vittoria in campionato dell’Alessandria che grazie a Di Gennaro batte il Cosenza, pari tra Spal e Parma.

Serie B, settima giornata

Lecce-Monza 3-0 (45° Strefezza, 55° Di Mariano, 70° Coda)

Alessandria-Cosenza 1-0 (78° Di Gennaro)

Cremonese-Ternana 2-0 (45° Zanimacchia, 73′ Di Carmine)

Crotone-Ascoli 2-2 (8°, 20° Canestrelli; 26° Dionisi, 90+5° Bidaoui)

Frosinone-Cittadella 0-1 (53′ Okwonkwo)

Pisa-Reggina 2-0 6′ aut. Cionek, 68′ Lucca (r)

Spal-Parma 2-2 27′ Tutino, 68′ Vazquez, 82′ Vuvuani, 91′ Colombo