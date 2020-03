Serie B, il Benevento ribalta lo Spezia, male il Perugia: risultati e classifica

Serie B, il Benevento ribalta lo Spezia, male il Perugia

Serie B Risultati Classifica | Il Benevento di Pippo Inzaghi non si ferma più: allo stadio Ciro Vigorito la compagine sannita supera per 3-1 in rimonta lo Spezia nella 26° giornata di Serie B e fa un ulteriore passo avanti verso la promozione in Serie A. Liguri in vantaggio dopo 15′ con Gyasi, poi viene espulso Mora al 29′ e la partita cambia. Nella ripresa è un monologo del Benevento, che ribalta il risultato con un guizzo di Improta al 67′, un colpo di testa di Moncini al 76′ e un diagonale mancino di Viola all’89’. Con questo risultato, la squadra di Inzaghi vola a +20 sulla coppia Crotone-Frosinone. Ciociari vittoriosi per 1-0 sulla Salernitana. Lo Spezia scivola invece al quarto posto a -2 da calabresi e laziali. Nelle altre partite da segnalare il ritorno alla vittoria del Pordenone: 1-0 in casa dell’Empoli con un gol di Bocalon al 32′. Friulani di nuovo in zona playoff, da dove escono invece i toscani. Importante anche la vittoria interna del Pisa sul Perugia, 1-0 firmato da Vido al 54′. Toscani in dieci nel finale per il rosso a Fabbro. Il Pisa in classifica aggancia proprio il Perugia a quota 33, +2 sulla zona retrocessione. Tre i pareggi del pomeriggio: Cittadella-Cremonese 0-0, Juve Stabia-Trapani 2-2 e Venezia-Cosenza 1-1. Punto importante in chiave playoff per il Cittadella, salvezza per la Juve Stabia. Pareggio che serva a poco, invece, a Trapani e Cremonese sempre più invischiate nella zona caldissima della classifica. In serata vittoria del Livorno sul Chievo.

Serie B risultati e classifica dopo la 26° Giornata

I risultati delle partite valide per la 26esima giornata del campionato di Serie B:

Benevento-Spezia 3-1;

Cittadella-Cremonese 0-0;

Empoli-Pordenone 0-1;

Juve Stabia-Trapani 2-2;

Pisa-Perugia 1-0;

Venezia-Cosenza 1-1;

Chievo-Livorno 0-1 ;

Frosinone-Salernitana 1-0;

Entella-Crotone 1-2 ;

Pescara-Ascoli (domenica 1 marzo ore 21).

La classifica di Serie B dopo i match validi per la 26° giornata:

Benevento 63; Frosinone 46; Crotone 43; Spezia 41; Cittadella 40; Salernitana e Pordenone 39; Chievo 37; Empoli 36; Entella 35; Pisa, Perugia e Juve Stabia 33; Pescara e Venezia 32; Ascoli 31; Cremonese 27; Cosenza 24; Trapani 23 e Livorno 17.